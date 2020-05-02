جدة .. جولات رصد ميدانية تنتهي برفع 936 سيارة تالفة خلال أبريل

"الزهراني": تسببت فى تشويه المظهر العام وتعطيل المرور في شوارع المحافظة

نفذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني إن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ٩٣٦ سيارة خربة وتالفة .

وأكد "الزهرانى" استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

أمانة جدة

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02 مايو 2020 - 9 رمضان 1441 09:35 PM

"الزهراني": تسببت فى تشويه المظهر العام وتعطيل المرور في شوارع المحافظة

جدة .. جولات رصد ميدانية تنتهي برفع 936 سيارة تالفة خلال أبريل

صحيفة سبق الإلكترونية

جدة

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نفذ قسم السيارات الخربة بالإدارة العامة للرقابة البيئية بوكالة البلديات الفرعية في أمانة محافظة جدة، جولات ميدانية لرصد السيارات المهملة والخربة، بعد أن تركها أصحابها فترات زمنية طويلة، وما تسببت فيه من تشويه للمظهر العام وتعطيل الحركة المرورية في شوارع وميادين المحافظة.

وقال وكيل الأمين للبلديات الفرعية المهندس محمد بن إبراهيم الزهراني إن الجولات الميدانية أسفرت عن رفع ٩٣٦ سيارة خربة وتالفة .

وأكد "الزهرانى" استمرار الأمانة في جهودها الرقابية للمحافظة على المشهد البصري للمدينة وسلامة المرافق العامة لسكان المحافظة.

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أمانة جدة

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