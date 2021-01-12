المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ 4 عصراً

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع) تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت من الساعة الثالثة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً.

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

0

12 يناير 2021 - 28 جمادى الأول 1442 08:54 AM

الأرصاد: تؤدي إلى تدني الرؤية الأفقية وتشمل عدة محافظات

المدينة المنوّرة.. رياح نشطة وأتربة مثارة حتى الـ 4 عصراً

وكالة الأنباء السعودية (واس)

المدينة المنورة

0 264

أصدر المركز الوطني للأرصاد، تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم، على المدينة المنوّرة ومحافظات (الحناكية والعلا والعيص والمهد وبدر وخيبر ووادي الفرع وينبع) تضمن نشاطاً في الرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.

وبيّن المركز أن الحالة بدأت من الساعة الثالثة صباحاً حتى الساعة الرابعة مساءً.

الرابط المختصر

الكلمات المفتاحية

حالة الطقس الأرصاد المدينة المنورة

© جميع الحقوق محفوظة لصحيفة سبق 2021