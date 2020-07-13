كيف يبيت الحجاج ليلتهم بمشعر مزدلفة في زمن كورونا؟

يتم بداخلها تقسيم الحجاج إلى مجموعات وتطبيق التباعد الاجتماعي

كشفت جولة لقناة "العربية" البروتوكول الذي سيتم من خلاله استقبال الحجاج لقضاء ليلتهم بمشعر مزدلفة، قبل النفرة إلى منى.

وأظهرت الجولة تجهيز وزارة الحج والعمرة لاستراحات مخصصة للحجاج للمكوث فيها قبل الذهاب إلى مشعر منى، يتم بداخلها تطبيق التباعد الاجتماعي، وبمقربة من مسجد المشعر الحرام.

وبحسب "العربية"، يتم تقسيم الحجاج إلى مجموعات داخل تلك الاستراحات؛ حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا المستجدّ.

فيروس كورونا الجديد

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13 يوليو 2020 - 22 ذو القعدة 1441 09:03 PM

يتم بداخلها تقسيم الحجاج إلى مجموعات وتطبيق التباعد الاجتماعي

كيف يبيت الحجاج ليلتهم بمشعر مزدلفة في زمن كورونا؟

عبدالرزاق البجالي

مكة المكرمة

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كشفت جولة لقناة "العربية" البروتوكول الذي سيتم من خلاله استقبال الحجاج لقضاء ليلتهم بمشعر مزدلفة، قبل النفرة إلى منى.

وأظهرت الجولة تجهيز وزارة الحج والعمرة لاستراحات مخصصة للحجاج للمكوث فيها قبل الذهاب إلى مشعر منى، يتم بداخلها تطبيق التباعد الاجتماعي، وبمقربة من مسجد المشعر الحرام.

وبحسب "العربية"، يتم تقسيم الحجاج إلى مجموعات داخل تلك الاستراحات؛ حرصاً على سلامتهم من فيروس كورونا المستجدّ.

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فيروس كورونا الجديد

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