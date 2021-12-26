تحفة جمالية تتهادى في مكة.. شاهد كيف بدا "ممشى زينب الهلالية"

مشروع فريد يضم ساحة أمهات المؤمنين.. مجسمات وشلال ونافورة

وثّقت "سبق"، بالفيديو؛ التطوير الذي طرأ على شارع أم المؤمنين زينب الهلالية؛ في حي الشوقية بمكة المكرّمة، والذي ستتم الاستفادة منه لممارسة رياضة المشي، إلى جانب احتوائه على مجسمات تمثّل سيرة أمهات المؤمنين.

ويضم المشروع الفريد من نوعه؛ ساحة أم المؤمنين وأمهات المؤمنين بمساحة 382 متراً مربعاً، ومسطحات خضراء بمساحة 7390 متراً مربعاً، ومسطحات مائية تحتوي على نافورة وشلال بمساحة 820 متراً مربعاً، إضافة إلى 78 مقعداً، و335 عموداً للإنارة؛ حيث يبلغ طول الممشى بالكامل 2365 متراً.