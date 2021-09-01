"ترامب" يدعم جهوداً لعزل "بايدن" لكنه يرفض المشاركة فيها علناً

الجمهوريون أظهروا استعداداً متزايداً لبدء الإجراءات

ذكر موقع "ديلي بيست" الأمريكي، اليوم "الأربعاء" أن مشرعين جمهوريين في مجلس النواب طالبوا الرئيس الأميركي السابق دونالد ترامب بشكل سري بالمساعدة في توجيه اتهامات لخلفه، جو بايدن، ضمن آلية لمحاكمته وعزله، على وقع الانسحاب الأميركي المضطرب من أفغانستان.

وأضاف أن العديد من الجمهوريين أظهروا استعداداً متزايداً للمطالبة ببدء إجراءات عزل "بايدن".

وبين "ديلي بيست" أن "ترامب" تلقى اتصالات هاتفية من أعضاء بالكونجرس يحاولون كسب الدعم في مجلس النواب الأميركي لعزل خليفته.

أوضح أن "ترامب" تحدث إلى العديد من المشرعين الجمهوريين في الكابيتول؛ لمناقشة ما أُحرز أو لم يحرز من تقدم في التحرك لعزل "بايدن" بشأن الانسحاب الذي اتسم بالاضطراب والعنف من حرب أفغانستان؛ وفقًا لـ"الشرق".





ونقل الموقع عن مصدر في مجلس النواب أن معظم المحادثات بدأها المشرعون أنفسهم في إطار سعيهم لتجنيد "ترامب"، ليدعم بشكل علني المحاولات التشريعية المختلفة لإحراج "بايدن".

وأفاد المصدر بأن "ترامب" كان يقاوم إلى حد ما ربط اسمه بهذه الجهود.

من جانبها أكدت مصادر مطلعة لـ"ديلي بيست"، أن "ترامب" دعم بشكل خاص بعض الجهود لمحاولة عزل "بايدن"، حتى مع التزامه الصمت في الغالب بشأن إجراءات العزل.