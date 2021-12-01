عيب تقني في "جوجل بيكسل 6" يوقف شحن الهواتف

اشتكى عدد من مستخدمي وأصحاب هواتف "جوجل بيكسل 6" الجديدة من ظهور عيب تقني في هواتفهم يوقِف شحنها بصورة مفاجئة.

وأشار موقع "جي إس إم آرينا" التقني المتخصص إلى أن عدد من مستخدمي "جوجل بيكسل 6" اشتكوا من أن هواتفهم ترفض الشحن باستخدام كابلات "يو إس بي سي" معينة.

وسبق أن حذرت جوجل من أن بعض كابلات "يو إس بي سي" قد لا تكون متوافقة مع هواتف "جوجل بيكسل 6"، لكن المستخدمين أعربوا عن انزعاجهم بسبب ذلك العيب التقني.

وتحتاج هواتف "جوجل بيكسل 6" إلى كابلات "يو إس بي سي" تحمل شهادة "باور ديليفري"، حتى تتمكن من شحن الهواتف.

وتسعى جوجل من خلال هذا الإجراء إلى حماية منفذ شحن هواتفها والبطارية الخاصة بها، والتي تسبب الكثير من المشاكل بسبب كابلات الشحن منخفضة الجودة.

ولكن جوجل في المقابل لم تقم بتضمين شواحن أو كابلات شحن في العلبة الخاصة بالهاتف، وهو ما عرّض مستخدميه لأزمة كبيرة.