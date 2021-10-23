سعود الشريف يُتوَّج بكأس بطولة الجولف في الأردن

تُوِّج لاعب المنتخب السعودي للجولف سعود الشريف بجائزة المركز الأول في بطولة الأردن المفتوحة 2021 للجولف التي اختُتمت منافساتها اليوم السبت في ملاعب إيلا في مدينة العقبة.



وتُوِّج سعود الشريف بكأس البطولة في حضور الأمير خالد بن سعود الفيصل، ومدربه الوطني علي بلحارث.