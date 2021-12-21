ترقية بعض تخصصات المعاهد الصناعية الثانوية بتيماء وضباء إلى "دبلومات الكلية التقنية"

اعتبارًا من العام التدريبي القادم.. والبلوي: لتلبية احتياجات سوق العمل

قرر محافظ المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني الدكتور أحمد الفهيد، ترقية قسميْ ميكانيكا السيارات، والحاسب الآلي، بالمعاهد الصناعية الثانوية في محافظتي تيماء وضبا، إلى مستوى دبلومات الكلية التقنية؛ اعتبارًا من بداية العام التدريبي القادم.

وأكد مدير عام الإدارة العامة للتدريب التقني والمهني بمنطقة تبوك المهندس علي بن مرزوق البلوي، أن الترقية أتت ضمن رسالة المؤسسة الطموحة لتقديم البرامج ومختلف المؤهلات، وفق متطلبات سوق العمل وتلبية احتياجاته من الكوادر الوطنية المؤهلة؛ مشيرًا إلى أن الإدارة تعمل وفق توجيهات المؤسسة العامة للتدريب التقني والمهني، لرفع جودة وكفاءة الخريج وتطويره، بما يتواكب مع أهمية المرحلة، ويسهم في سد الفجوة بين ما يتوقعه صاحب العمل من مخرجات التدريب وبين ما يمتلكه الخريج.