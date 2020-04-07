محافظة جدة تنفي إغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية

الإغلاق لـ"مخبز بردري" بجواره.. لوجود إصابتين مؤكدتين بكورونا

نفت محافظة جدة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية.

وقالت: "لا صحة لإغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية، وللتصحيح تم إغلاق مخبز بردري بجوار الدانوب الخالدية؛ لوجود إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا".

ودعت محافظة جدة "من زار هذا الموقع خلال الأسبوعين الماضيين، إلى اتباع الاشتراطات الوقائية بالحجر المنزلي، والتوجه لأقرب منشأة صحية أو الاتصال على 937.