محافظة جدة تنفي إغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية

الإغلاق لـ"مخبز بردري" بجواره.. لوجود إصابتين مؤكدتين بكورونا

نفت محافظة جدة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية.

وقالت: "لا صحة لإغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية، وللتصحيح تم إغلاق مخبز بردري بجوار الدانوب الخالدية؛ لوجود إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا".

ودعت محافظة جدة "من زار هذا الموقع خلال الأسبوعين الماضيين، إلى اتباع الاشتراطات الوقائية بالحجر المنزلي، والتوجه لأقرب منشأة صحية أو الاتصال على 937.

فيروس كورونا الجديد

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07 إبريل 2020 - 14 شعبان 1441 06:56 PM

الإغلاق لـ"مخبز بردري" بجواره.. لوجود إصابتين مؤكدتين بكورونا

محافظة جدة تنفي إغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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نفت محافظة جدة، عبر حسابها الرسمي في "تويتر"، إغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية.

وقالت: "لا صحة لإغلاق مخبز الدانوب بحي الخالدية، وللتصحيح تم إغلاق مخبز بردري بجوار الدانوب الخالدية؛ لوجود إصابتين مؤكدتين بفيروس كورونا".

ودعت محافظة جدة "من زار هذا الموقع خلال الأسبوعين الماضيين، إلى اتباع الاشتراطات الوقائية بالحجر المنزلي، والتوجه لأقرب منشأة صحية أو الاتصال على 937.

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فيروس كورونا الجديد

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