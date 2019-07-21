فريق "إنجاد" يبدأ البحث عن مفقود في "الأفلاج"

بعد انقطاع أخباره منذ مساء السبت

يستعد فريق إنجاد للبحث والإنقاذ للمشاركة في البحث عن مواطن في العقد الرابع من عمره؛ تغيّب عن ذويه غرب الأفلاج.

وتلقى فريق إنجاد للبحث والإنقاذ بلاغًا عن تغيُّب مواطن من أهالي "المريصيص" غرب الأفلاج، يستقل مركبة من نوع "دادسن"، وذلك منذ مساء أمس السبت. ويستعد أعضاء الفريق لجمع المعلومات للمشاركة هذا المساء في البحث عن المفقود.

وذكر أحد ذوي المفقود لـ"سبق" أن المفقود تغيب عنهم منذ مساء أمس الجمعة جنوب الجفير غرب محافظة الأفلاج، ولا يزال البحث جاريًا عنه. مطالبا في الوقت نفسه الجهات ذات الاختصاص بالمشاركة بآليات البحث والطائرة المروحية للبحث عن المفقود. كما وجّه نداء إلى الفِرق التطوعية للمشاركة.