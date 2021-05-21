تعرَّف على الأهداف التي تنافس على الأجمل في الجولة الـ28 من دوري المحترفين

الجمهور يحسم التصويت.. والنتيجة النهائية السبت

كشفت رابطة دوري المحترفين السعودي عن قائمة الأهداف الثلاثة المرشحة للحصول على جائزة الهدف الأجمل في الجولة الـ28 من منافسات دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.



واختار الفريق الفني في الرابطة، التي تضم في عضويتها كلاً من خالد القروني وتركي السلطان وسلطان اللحياني وخالد الشنيف ويوسف الغدير، أهداف كل من سالم الدوسري لاعب الهلال في مرمى الأهلي، والمحترف السنغالي بصفوف العين بادو نديياي في مرمى الشباب، والمحترف الأرجنتيني في صفوف الشباب كريستيان جوانكا بمرمى العين.



ومن المنتظر أن يحسم تصويت الجمهور وجهة جائزة صاحب أجمل هدف عبر الحساب الرسمي للدوري السعودي للمحترفين بموقع "تويتر"، على أن تُعلَن النتيجة النهائية غدًا السبت.