"السفينة الغارقة والعين الحارة".. هنا طريق مكة السياحي ذو الـ 12 وجهة

المشروع يهدف إلى تطوير المواقع المميزة بطبيعتها.. بموجب توجيهات الفيصل

يبلغ طول مسار الطريق السياحي الدائري بمنطقة مكة المكرمة 943 كلم، ويمرّ بالعديد من المعالم السياحية والجبال والمنتزهات والوجهات البحرية بالمنطقة، وذلك بعد أن أطلقته هيئة تطوير منطقة مكة المكرمة.

ويهدف المشروع، الذي يعد أحد مخرجات استراتيجية المنطقة؛ إلى تطوير عدد من المواقع المميزة بطبيعتها، للوصول إلى تنمية مستدامة لقطاع السياحة في المنطقة؛ تنفيذاً لتوجيهات مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة رئيس مجلس الهيئة خالد الفيصل، ونائبه الأمير بدر بن سلطان.

وتشمل الوجهات السياحية في مشروع الطريق السياحي بمنطقة مكة المكرمة؛ جبل شمنصير بمحافظة الكامل، ومتنزه خليص الوطني بمحافظة خليص، ومتنزه ثول البحري بمركز ثول، ومتنزه ذهبان البحري بمركز ذهبان، والواجهة البحرية بمحافظة جدة، والمتنزه البري بمحافظة ميسان، ومتنزه السفينة الغارقة بمركز الشعيبة، وعقبة هيفاء بمحافظة ميسان، ومتنزه الليث الوطني بمركز غميقة، والعين الحارة بمركز غميقة، ومتنزه الشقرا بمحافظة الطائف، ومتنزه سيسد بمحافظة الطائف.