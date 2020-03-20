مدير جامعة جدة: كلمة الملك رسالة للشعب وثقة في سلامة الإجراءات

عرض الحقائق كما هي والحرص الكبير أولًا وأخيرًا على سلامة المواطن والمقيم

نوه مدير جامعة جدة الدكتور عدنان الحميدان بالكلمة الضافية لخادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز- حفظه الله- التي وجهها للمواطنين والمقيمين إثر تفشي وباء كورونا، وقال إنها قدمت النموذج المشرف للقيادة والذي تعودناه دومًا من قادة بلادنا في التعامل مع الأزمات، وعرض الحقائق كما هي والحرص الكبير أولًا واخيرًا على سلامة المواطن والمقيم.

وأضاف قائلًا: إنه إضافة لما حملته كلمته حفظه الله من رسالة أبوية لبث روح الطمأنينة والثقة بالله وسلامة الإجراءات الاحترازية المبكرة التي اتخذتها كافة الأجهزة الحكومية لمواجهة هذا الوباء، فقد حملت أيضًا في مضامينها الإشادة بأداء الأجهزة الحكومية المهنية والقائمين عليها والعرفان بتعاون المواطنين في تنفيذ التعليمات والإرشادات وحرص الدولة من جانبها بتوفير كافة احتياجات ومتطلبات المواطن والمقيم والتي تتطلب من الجميع مواصلة الجهود لنجاح الخطط في محاصرة هذا الداء الوبيل.

وسأل الله في ختام تصريحه بأن يمد في عمر خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز وولي عهده الأمين وحكومته الرشيدة وأن يحفظ بلادنا وشعبنا من كل شر ومكروه وأن يرفع الله عنا وعن بلاد المسلمين والأمة هذه الغمة أنه سميع مجيب. .