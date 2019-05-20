"مطار أبها" يوضح أسباب تأخر الرحلات ويعلن انتهاء تطوير المدرج الرئيس

قال: مواصفاته عالمية وبإمكانه استقبال الطائرات عريضة البدن ذات الحجم الكبير

أعلن مطار أبها الدولي عن انتهاء تطوير الأعمال في المدرج الرئيس بمطار أبها الدولي، الذي تم إعادة تشغيله اليوم عند الساعة السادسة مساءً.

وذكر الحساب الرسمي للمطار عبر "تويتر" أن المدرج مُطور بمواصفات عالية للأجهزة الملاحية والإضاءة وبإمكانه استقبال الطائرات عريضة البدن ذات الحجم الكبير.

وبخصوص تأخير إقلاع ووصول بعض الرحلات اليوم، أعلن المطار أن ذلك‏ جاء نتيجة لتقلب الأحوال الجوية بمدينة أبها، وعلى المسافرين التواصل مع الناقل الجوي للتأكد من وضع الرحلة، ومعرفة مستجدات مواعيد الرحلات.