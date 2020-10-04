"ثقافة الدمام" تحدّد آخر موعد للمشاركة في معرض 30×30 بالخُبر

يهدف إلى دمج فكرة الفن والاقتناء وإيجاد روح العمل التنافسي

حدّدت جمعية الثقافة والفنون في الدمام، الـ 25 من شهر أكتوبر الجاري، آخر موعد لقبول صور الأعمال الفنية المشاركة في المبادرة الفنية 30×30 للمعرض الفني الثالث بالمقاس الموحّد 30×30، المقرر إقامته في 20 نوفمبر المقبل، بمشاركة مفتوحة لفناني وفنانات السعودية، وذلك في جاليري ضاوي بمحافظة الخُبر.

وأوضح مدير الجمعية يوسف الحربي؛ أن المعرض يهدف إلى دمج فكرة الفن والاقتناء وإيجاد روح العمل الفني المبنية على العرض والمنافسة في القيمة والجمال وإيجاد صلة ترابط بين الفنان والمتلقي، مبيناً أن المعرض سيحقق التنويع والابتكار على مستوى التفاعل مع المتلقي والاقتراب منه بصرياً.