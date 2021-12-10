بالفيديو.. مراسم استقبال ولي العهد في الكويت

بالفيديو، مراسم الاستقبال الرسمية لوصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الكويت في زيارته الرسمية في آخر محطات جولته الخليجية، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد وكبار المسؤولين في استقباله.