بالفيديو.. مراسم استقبال ولي العهد في الكويت

بالفيديو، مراسم الاستقبال الرسمية لوصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الكويت في زيارته الرسمية في آخر محطات جولته الخليجية، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد وكبار المسؤولين في استقباله.

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10 ديسمبر 2021 - 6 جمادى الأول 1443 05:32 PM

بالفيديو.. مراسم استقبال ولي العهد في الكويت

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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بالفيديو، مراسم الاستقبال الرسمية لوصول صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، إلى الكويت في زيارته الرسمية في آخر محطات جولته الخليجية، وولي عهد الكويت الشيخ مشعل الأحمد وكبار المسؤولين في استقباله.

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