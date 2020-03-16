"الحج والعمرة" توجِّه مؤسسات أرباب الطوائف بالاعتماد على التقنية في "التصويت"

تماشيًا مع التدابير الوقائية والاحترازية للمملكة على الأصعدة كافة

وجَّهت وزارة الحج والعمرة مؤسسات أرباب الطوائف باعتماد تطبيق الوسائل والحلول التقنية كافة لتمكين وتسهيل مشاركة المساهمين في اجتماع الجمعية العامة.

جاء ذلك تماشيًا مع التدابير الوقائية والاحترازية التي اتخذتها السعودية على الأصعدة كافة للحد من خطر انتشار فيروس كورونا الجديد، والمساهمة في حفظ سلامة الجميع.

وحرصًا من وزارة الحج والعمرة على تعزيز الشفافية في إجراءات وخطوات انعقاد الجمعيات العامة وأعمالها كافة، ولضمان توسيع قاعدة المشاركة من قِبل المساهمين في اجتماعات الجمعية، أكدت في تعميمها ضرورة ضمان ممارسة حقوق المساهمين كافة من حضور اجتماع الجمعية، والاطلاع على الموضوعات التي تُطرح في جدول الأعمال قبل انعقاد الجمعية، والمعلومات كافة المتوافرة عن تلك الموضوعات ومناقشتها، والتصويت على ما يُتخذ من قرارات آليًّا، دون الحاجة إلى الحضور إلى مقر انعقاد الجمعية.