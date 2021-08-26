قاضي تحقيقات انفجار ميناء بيروت يصدر مذكرة إحضار لرئيس حكومة التصريف

"دياب" تغيب عن الحضور للاستجواب

أصدر القاضي طارق بيطار، الذي يقود التحقيقات في انفجار مرفأ بيروت الصيف الماضي، مذكرة إحضار بحق حسان دياب رئيس حكومة تصريف الأعمال اليوم (الخميس)، بعد تغيبه عن الحضور للاستجواب، بحسب ما ذكرت الوكالة الوطنية للإعلام.

كان "بيطار" قد أصدر مذكرات استدعاء في يوليو (تموز)؛ لاستجواب "دياب" ومسؤولين كبار آخرين، بمن فيهم اللواء عباس إبراهيم المدير العام للأمن العام وعدد من الوزراء السابقين.

وأسفر الانفجار المروع لكميات ضخمة من نترات الأمونيوم ظلت مخزنة لسنوات دون مراعاة لإجراءات الأمان عن مقتل المئات وإصابة الآلاف وتدمير مساحات شاسعة من العاصمة بيروت.