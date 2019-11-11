بسبب تصاعد الاحتجاجات ضده.. استقالة رئيس بوليفيا عقب فوزه بولاية رابعة

دعا لانتخابات رئاسية جديدة.. وطالب الأحزاب السياسية بإحلال السلام بالبلاد

أعلن رئيس بوليفيا إيفو موراليس اليوم استقالته من منصبه في ظل الاحتجاجات المتزايدة عقب إعلان فوزه بولاية رابعة مؤخرًا.

ودعا موراليس إلى إجراء انتخابات رئاسية جديدة، مطالبًا الأحزاب السياسية بالمساعدة في إحلال السلام في البلاد.

يُذكر أن الرئيس "إيفو موراليس" يحكم بوليفيا منذ عام 2006م.