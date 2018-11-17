الظفيري لـ"سبق": هتان باهبري شبابي حتى 2019

نفى ما يتردد عن انتقال اللاعب للاتحاد

قال جراح الظفيري، وكيل أعمال اللاعب هتان باهبري، إن عقد لاعب الشباب والمنتخب السعودي باهبري لا يزال ساري المفعول؛ ولم يدخل الفترة الحرة بعد.

وأضاف الظفيري في تصريح إلى "سبق": لا أعلم من يروج لهذه الشائعات التي تردد انتقال هتان باهبري لنادي الاتحاد في "الميركاتو الشتوي"؛ إذ إن عقد اللاعب بيد الشباب، إضافة إلى أنه لم يدخل الفترة الحرة بعد؛ إذ ينتهي عقده في شهر أغسطس2109؛ وبالتالي فإن اللاعب لا يزال شبابيًّا حتى هذه الفترة.

وطالب الظفيري اللاعب باهبري بعدم النظر إلى مثل هذه الأسطوانة الإعلامية التي تتردد بين حين وآخر، وعليه التركيز في مهمته الوطنية الآن مع منتخب بلاده الذي يستعد لخوض منافسات كأس آسيا 2019 في الإمارات.

الجدير بالذكر أن اللاعب بدأ اتحاديًّا، ثم انتقل لنادي الخليج (إعارة) قبل أن يشتري الشباب عقده.