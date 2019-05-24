بالفيديو .. السيول تجرف طفلاً بنجران وشجاعة شاب تنقذه

الأهالي أشادوا ببطولته .. والمقطع لاقى رواجًا واسعًا بشبكات التواصل

تمكن الشاب زبعان علي الصقري، بتوفيق من الله، من إنقاذ طفل من موت محقق، بعدما جرفته السيول وسط موقع مأهول بالسكان بنجران.

وتفصيلاً، تداولت مواقع التواصل الاجتماعي بشكل واسع مقطع فيديو لطفل كان يلهو في مجرى السيل، فيما أشاد أهالي نجران ببطولة الشاب "الصقري" الذي أنقذه من موت محقق، بعد توفيق الله.

وشهدت منطقة نجران أمطارًا متوسطة إلى غزيرة شملت عددًا من المحافظات خلال الأيام الماضية.