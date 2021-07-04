منتخب الجزائر يضرب موعدًا مع نظيره السعودي .. في نهائي كأس العرب

تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي البطولة ليواجه يوم الثلاثاء المقبل المنتخب السعودي، بعد الفوز على نظيره منتخب تونس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النصف النهائي لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم والمقامة حاليًا في القاهرة.

المنتخب السعودي كأس العرب

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04 يوليو 2021 - 24 ذو القعدة 1442 12:16 AM

منتخب الجزائر يضرب موعدًا مع نظيره السعودي .. في نهائي كأس العرب

صحيفة سبق الإلكترونية

القاهرة

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تأهل منتخب الجزائر إلى نهائي البطولة ليواجه يوم الثلاثاء المقبل المنتخب السعودي، بعد الفوز على نظيره منتخب تونس بهدفين نظيفين في المباراة التي جمعتهما اليوم على ملعب القاهرة الدولي ضمن منافسات دور النصف النهائي لبطولة كأس العرب للشباب تحت 20 عامًا لكرة القدم والمقامة حاليًا في القاهرة.

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