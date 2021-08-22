"طالبان" تشدد الإجراءات الأمنية في كابول

أطلقت النار واستخدمت الهراوات لفرض النظام

شددت حركة طالبان الإجراءات الأمنية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد 5وخصوصاً في محيط مطارها.

وذكر شهود عيان أن "طالبان" فرضت بعض النظام حول مطار كابول الذي تعمه الفوضى، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافوا أن مسلحي الحركة أطلقوا النار في الهواء، واستخدموا الهراوات لإجبار الناس على تشكيل طوابير منظمة خارج بوابات المطار الرئيسية، ولم يسمحوا للحشود بالتجمع في محيطه.

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22 أغسطس 2021 - 14 محرّم 1443 06:10 PM

أطلقت النار واستخدمت الهراوات لفرض النظام

"طالبان" تشدد الإجراءات الأمنية في كابول

صحيفة سبق الإلكترونية

الرياض

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شددت حركة طالبان الإجراءات الأمنية في العاصمة الأفغانية كابول، اليوم الأحد 5وخصوصاً في محيط مطارها.

وذكر شهود عيان أن "طالبان" فرضت بعض النظام حول مطار كابول الذي تعمه الفوضى، وفقاً لـ"رويترز".

وأضافوا أن مسلحي الحركة أطلقوا النار في الهواء، واستخدموا الهراوات لإجبار الناس على تشكيل طوابير منظمة خارج بوابات المطار الرئيسية، ولم يسمحوا للحشود بالتجمع في محيطه.

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