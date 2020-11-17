رسميًا.. انطلاق أول دوري كرة قدم نسائي في السعودية

الكأس ونصف مليون ريال في انتظار الفائز بالبطولة

انطلقت رسميًا اليوم (الثلاثاء)، فعاليات أول دوري نسائي لكرة القدم في المملكة، والذي ينظمه الاتحاد السعودي للرياضة للجميع، بالتعاون مع الإدارة النسائية في الاتحاد السعودي لكرة القدم.

وتفصيلاً، يأتي ذلك بمشاركة 24 فريقًا و600 لاعبة ضمن دوري كرة القدم للسيدات وسيحصل فريق السيدات الفائز بدوري كرة القدم على الكأس ونصف مليون ريال.

وفي تقرير نشرة الرابعة في قناة العربية عن انطلاق الدوري النسائي لكرة القدم اليوم لأول مرة في تاريخ الرياضة السعودية، كشفت مدربة فريق شعلة الشرقية لكرة القدم النسائية، مرام البتيري، عن استعداد الفرق المشاركة في الدوري منذ 6 أسابيع على الأقل.

وقالت "البتيري" إن استعدادات فريقها بدأت منذ فترة، مشيرة إلى أن التوقف خلال جائحة "كورونا" جاء في صالح الفريق ومكنهم من الحصول على أكثر من شهرين للإعداد لهذا الدوري. وبينت الاختصاصية الاجتماعية للفريق، إيمان الزهراني، أنها تسعى لاستيعاب نفسية اللاعبة لمحاولة فهمها وحل مشاكلها. وأكدت أن العامل النفسي مهم جدًا للاعبة ويمنحها القدرة على التركيز، ويساعدها على أن تكون حاضرة ذهنيًا.

وأشادت اللاعبة في فريق الشعلة غدير سالم بإمكانات اللاعبات المشاركات في ظل الظروف والإمكانات البسيطة جدًا، مشيرة إلى أنه في حال اكتمال التجهيزات والإمكانات في النسخ المقبلة للبطولة سيُسهم ذلك في بروز العديد من اللاعبات المتميزات اللاتي"سيكسرن الدنيا" على حد وصفها.

ووعد أحد المشرفين أنه سيتم الكشف عن أسماء حارسات مرمى متمكنات وبارزات بعد بطولة الدوري، متمنيًا التوفيق للجميع ونقول للفائز مبروك وللخاسر هارد لك.

ويعتمد الدوري النسائي كليًا على العنصر النسائي في الأمور الفنية والتنظيمية والتشغيلية، كما أنه لن يكون هناك بث للمباريات.

وتشهد البطولة مشاركة 24 فريقًا من مختلف أنحاء المملكة، تم تصنيفها إلى ثلاث مجموعات (الدمام والرياض وجدة)، حيث تلعب الدور الأول كل منطقة مع بعضها ثم تلعب الفرق المتأهلة في الأدوار النهائية بنظام خروج الفريق الخاسر.