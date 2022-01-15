بـ"الخطوة الجنوبية".. "الفيصل" يشارك الفائزين بفعاليات "رالي داكار" فرحتهم

شارك مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة، الأمير خالد الفيصل، الفائزين بفعاليات رالي داكار السعودية 2022 فرحتهم بـ"الخطوة الجنوبية"، وذلك ضمن فقرات الحفل الختامي الذي أسدل به الستار مساء يوم أمس على الرالي في حلبة كورنيش جدة.



وتوَّج أمير منطقة مكة المكرمة المتسابق القطري ناصر العطية سائق فريق "تويوتا" بالمركز الأول في فئة السيارات، متفوقًا على الفرنسي "سيباستيان لويب" سائق فريق "بي آر إكس" صاحب المركز الثاني، فيما سجل السعودي يزيد الراجحي سائق "أوفر درايف" إنجازًا تاريخيًّا بتحقيقه المركز الثالث، بوصفه أول سعودي يصعد منصة التتويج برالي داكار منذ انطلاقه قبل 44 عامًا.