صورة لطفل في نجران.. هنا لقطة توثق أصالة التراث في المملكة وتنوعه

نشرها حساب "تراث المملكة الحضاري" التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين

نشر حساب "تراث المملكة الحضاري " على تويتر اليوم صورة للمصور حسن آل شريه ترصد اللقطة طفلاً في منطقة نجران أمام باب تراثي قال عنها الحساب إنها توثق أصالة التراث في المملكة وتنوعه.



وقال الحساب التابع لبرنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري للمملكة إن تراث المملكة يتميز بالأصالة المتجذرة والتنوع المميز باختلاف مناطق المملكة وموروثها الثقافي.

يذكر أن البرنامج يهدف إلى تعزيز معرفة المواطن بتاريخ الوطن وملحمة تأسيسه وتأهيل وتشغيل المباني والقصور التاريخية للدولة في عهد الملك عبد العزيز -يرحمه الله- وتحويلها إلى مراكز ثقافية لعرض مراحل الوحدة الوطنية وتاريخها، ومدى ارتباط هذه المواقع بالملاحم التاريخية والتضحيات التي قدمها أبناء هذا الوطن لتحقيق الوحدة الوطنية.



كما يهدف الى حماية الآثار والمحافظة عليها وعرضها محليًا ودوليًا واستعادة ما نقل منها إلى الخارج بطرق غير مشروعة والعناية الخاصة بمواقع التاريخ الإسلامي وتهيئة وتأهيل المواقع الأثرية والطرق التاريخية وتوظيفها في التنمية الشاملة وإنشاء وتطوير المتاحف في المناطق والمحافظات وتشغيلها وتنمية القرى التراثية ومراكز المدن التاريخية والأسواق الشعبية والمحافظة على مباني التراث العمراني وتنميتها.



ويهدف برنامج خادم الحرمين الشريفين للعناية بالتراث الحضاري أيضا إلى تنمية الحرف والصناعات اليدوية لتحقيق فرص عمل للأفراد وتحويلها إلى عنصر فعّال في الاقتصاد الوطني.