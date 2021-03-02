الطائف.. 9 مراكز جديدة للقاح كورونا

العمل من 4 عصراً وحتى 12 منتصف الليل

افتتحت "صحة الطائف"، يوم أمس، تسعة مراكز جديدة لتناول جرعات لقاح فيروس كورونا، لأهالي وسكان المحافظة والمحافظات المجاورة.

ويأتي هذا الافتتاح وفق خطة عمل وضعتها "صحة الطائف" في وقت سابق للتوسع في مقارّ المراكز التي تقدم لقاح "كوفيد–19"، وتجهيز ثلاثة منها بوسط المحافظة، والأخرى بالمحافظات المجاورة، التي ترتبط مستشفياتها بصحة الطائف.

وذكرت "صحة الطائف" أن عدد المراكز التي تقدم اللقاح أصبحت عشرة مراكز، حيث يعتبر مقر جامعة الطائف المقر الرئيسي، ويليه مركز مجمع الملك فيصل الطبي، ومركز مستشفى الملك عبدالعزيز التخصصي، ومركز مستشفى الصحة النفسية، ومركز مستشفى قيا العام، ومركز مستشفى ميسان العام، ومركز مستشفى المويه، ومركز مستشفى الخرمة العام، ومركز مستشفى تربه، واخيراً مركز مستشفى رنيه العام.

وأوضح المتحدث الرسمي بـ"صحة الطائف" سراج الحميدان، أن اللقاح سيمنح للمواطنين والمقيمين الذين سجلوا لطلب اللقاح عبر تطبيق "صحتي"

وأضاف "الحميدان" أن العمل بالمقرات الجديدة والتي تم افتتاحها سيكون من الساعة الرابعة عصراً وحتى الساعة 12 منتصف الليل.