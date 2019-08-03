صيانة مستمرة ومتابعة دائمة للخدمات المساندة بالمسجد الحرام

وفق خطة عمل موضوعة وفرق إشراف ميدانية لرصد الملاحظات

يعمل قسم الخدمات المساندة، المكوّن من فريق عمل هندسي فني بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام التابعة للإدارة العامة للشؤون الخدمية، على تقديم خدماتها المميزة التي تقدمها للإدارات بالمسجد الحرام.

ويُعنَى القسم بإشراف مباشر بصيانة معدات الغسيل التي تبلغ "108" معدات، ويتابع ويشرف على عمل سيارات القولف المخصصة لأعمال النظافة والخدمات، كما يشرف على عمل الضواغط بالمسجد الحرام وعلى صيانتها إذا لزم الأمر.

وتتضمن المهام: صيانة كراسي مراقبي الأبواب بالمسجد الحرام والدواليب الخشبية، وصناديق الأحذية، وتوفير عمالة، إذا تم طلبهم لتنفيذ أعمال النظافة وأعمال النجارة والسباكة، ويقوم القسم بالإشراف المباشر على سلم الكعبة ومنبر الجمعة وأجهزة التكييف الخاصة بالأئمة.

وقال مدير إدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام نايف الجحدلي: قسم الخدمات المساندة بإدارته يعمل على رفع كفاءة العمل وتطوير الأداء؛ وفق خطة عمل موضوعة وفرق إشراف ميدانية؛ لرصد الملاحظات ومعالجتها وعمل توصيات لمنع تكرارها.

من جانبه ذكر رئيس قسم الخدمات المساندة بإدارة تطهير وسجاد المسجد الحرام ماجد العمودي، أن القسم يعمل على مدار الساعة، ويقدم خدماته لجميع الإدارة من خلال نظام البلاغات بالموقع الرسمي، الذي يتيح لكافة إدارات المسجد الحرام والمرافق الخارجية تقديمَ البلاغ كطلب فرقة نظافة أو نجارة.



وأضاف: يعمل القسم على الاهتمام بسلم الكعبة المشرفة، ومنبر الجمعة وصيانته بشكل دوري من قبل فنيين مختصين، ويقوم القسم بصيانة أكثر من "108" معدات غسيل بشكل دائم ومستمر، بالإضافة لصيانة سيارات القولف المخصصة لأعمال النظافة والخدمات وعربات الغسيل وصناديق الأحذية وبراميل النفايات، وبلغ عددها ثلاثة آلاف برميل، كما تم توفير "125" دبة وتوزيعها في صحن المطاف.

وأكد "العمودي" أن القسم يسعى لتوفير فرص عمل للشباب السعودي؛ حيث تم توظيف أكثر من "140" شاباً سعودياً لقيادة معدات الغسيل ولأعمال الصيانة؛ كالنجارة والسباكة وأعمال الدهانات، وتأتي هذه الخطوة لدعم الشباب السعودي ومواكبة رؤية المملكة 2030.