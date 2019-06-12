نجم منتخب صربيا قريب من الانتقال للدوري السعودي

كشفت مصادر إعلامية صربية اقتراب المدافع الصربي إيفان أوبرادوفيتش لاعب فريق أندرلخت البلجيكي من الانتقال إلى الدوري السعودي للمحترفين للعب في صفوف أحد كبار الأندية السعودية بدءًا من الموسم المقبل.

وذكرت صحيفة (فوتيبال بريمير) الصربية أن اللاعب في حال موافقته باللعب بالدوري السعودي سيتقاضى راتبًا مغريًا يبلغ قيمته 800 ألف يورو سنويًا بعقد يمتد لموسمين.

وأشار المصدر ذاته إلى أن الظهير الأيسر (30 عامًا) يدرس العرض في الوقت الحالي وقد يميل للموافقة ولاسيما أنه لاعب حر بعد نهاية عقده مع أندرلخت البلجيكي مكتفيًا بما قدمه معه طوال الأربع سنوات الماضية.

يُذكر أن سبق للاعب أن دافع عن ألوان ريال سرقسطة الإسباني من عام 2009 وحتى 2013م قبل أن ينتقل إلى الدوري البلجيكي، حيث كانت محطته الأولى مع نادي كيه في ميخيلين واستمرت حتى عام 2015م لينتقل بعدها لتمثيل النادي الأعرق في بلجيكا.