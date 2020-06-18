أسقط يوفنتوس بركلات الترجيح.. نابولي بطلاً لكأس إيطاليا

توج نابولي بلقب كأس إيطاليا، الأربعاء، بعد فوزه على نظيره يوفنتوس بركلات الترجيح (4-2)، في أعقاب نهاية الـ90 دقيقة من دون أهداف، خلال المواجهة التي احتضنها ملعب الأولمبيكو في روما.

وجاء تحقيق نابولي للقب الكأس للمرة السادسة في تاريخه، بعد أن كان توج به في موسم 2014، بينما فشل البانكونيري في العودة إلى ضم اللقب لخزينته منذ 2018، إذ ودع الموسم الماضي من دور الـ8، وخسر النهائي الموسم الحالي.