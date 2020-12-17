بالفيديو ..مقيمة سورية بعد أخذها لقاح كورونا: شكرًا لقيادة المملكة على توفيره مجانًا

أكدت أنها لم تشعر بأي أعراض مطلقًا بعد تناوله

قدمت مقيمة سورية عقب تلقيها جرعة لقاح فيروس كورونا المستجد، شكرها لقيادة المملكة وحكومتها على ما يجده الإنسان في هذه البلاد من اهتمام ورعاية دون تفرقة بين مواطن ومقيم.

وقالت المقيمة لقناة الإخبارية: "الحمد لله أخذت اللقاح والشكر للمملكة العربية السعودية التي وفرت اللقاحات في أسرع وقت وأقرب فرصة لجميع المواطنين والمقيمين، مؤكدة أنها لم تشعر بأي أعراض مطلقًا بعد أخذ اللقاح، مشيرة إلى أنها من سوريا ومقيمة في السعودية".