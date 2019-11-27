متحدث "العمل": قرار الوزارة توطين وظائف طب الأسنان يبدأ شعبان المقبل

المعاقبة بوقف الخدمات والغرامات.. والمتابعة آلية دون الحاجة لزيارات المفتشين

كشف ‏خالد أبا الخيل، متحدث وزارة العمل، أن قرار الوزارة توطين وظائف طب الأسنان يبدأ تطبيقه أول شعبان المقبل لتمكين الخريجين السعوديين من سوق العمل. مؤكدًا أن الجهات المخالفة سوف تعاقَب بوقف الخدمات والغرامات المالية.

وأضاف أبا الخيل لبرنامج يا هلا على قناة روتانا خليجية أمس في معرض كشفه تفاصيل قرار الوزارة توطين وظائف طب الأسنان: القرار جاء بعد دراسة معمقة للسوق، وتنفيذًا لمبادرة سابقة، أطلقتها الوزارة لتوطين المهن.

وأشار إلى أنه يشمل جميع وظائف طب الأسنان التي تشمل 6 مهن في هذا القطاع، ويشمل العاملين في شركات الأدوية وموردي الأجهزة والمعدات الطبية والعاملين في المستوصفات والمراكز العلاجية والمستشفيات.

وبخصوص آلية تطبيق القرار أوضح متحدث "العمل" أن عملية المتابعة ستكون آلية ومأتمتة بالكامل، وستتم متابعة النِّسَب وتطبيق القرار من خلال قراءات آلية، ولن تكون هناك حاجة لزيارات المفتشين للمنشآت؛ فالنظام يقرأ للوزارة جميع الحركة التي تتم داخل المنشأة في نِسَب التوطين، سواء من ناحية الانخفاض أو الارتفاع، ومدى الالتزام بالقرار.

ولفت في هذا الصدد إلى أن المنشآت التي لا تلتزم بقرار التوطين سوف تطبَّق عليها عقوبات مثل إيقاف الخدمات الإلكترونية عن المنشأة، وإيقاف التأشيرات أو نقل أو تغيير المهنة أو رخص العمل وغيرها، إضافة إلى الغرامات المالية.

وعن المفاضلة بين المتقدمين لوظائف التوطين بيّن أبا الخيل أنه ستتوافر منصة إلكترونية خاصة بصندوق الموارد البشرية لإتاحة الفرصة للجميع من أجل التقدم لهذه الوظائف، والمنشآت الطبية تختار وفق نظام لديها.. والمهم أن تتوافر لدى جميع المتقدمين من الأطباء رخص مهنية؛ لكي يحق لهم التقدم لهذه الوظائف.

وبيّن أبا الخيل أن نِسَب التوطين التي تبدأ هذه السنة بـ25٪، ثم 30٪ العام المقبل، سوف تتصاعد بشكل سنوي، وتشهد قفزات لاستيعاب جميع الخريجين المتوقَّع تخرجهم، والباحثين عن عمل في طب الأسنان.

وكان وزير العمل والتنمية الاجتماعية، المهندس أحمد الراجحي، قد أصدر بالشراكة مع وزارة الصحة قرارًا وزاريًّا، يقضي بتوطين تدريجي لجميع مهن طب الأسنان، وذلك في منشآت القطاع الخاص التي يعمل بها أطباء أسنان، وذلك على مرحلتَيْن، الأولى تستهدف 25٪ بدءًا من 1/ 8/ 1441، فيما تستهدف المرحلة الثانية توطين 30٪ بدءًا من تاريخ 1/ 8/ 1442.