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تلقوا التدريب على رأس العمل في الهيئة لمدة 12 شهرًا في خمسة مسارات

"السوق المالية" تخرج دفعة جديدة من برنامج تأهيل الخريجين المتفوقين

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احتفلت هيئة السوق المالية، اليوم، بإنهاء المدة التدريبية للدفعة الثامنة من برنامجها لتأهيل الخريجين المتفوقين الذين تلقوا التدريب على رأس العمل في الهيئة لمدة 12 شهرًا، في خمسة مسارات تدريبية؛ وهي: المالية، والقانون، والإدارة، والمحاسبة، وتقنية المعلومات.



ويأتي هذا البرنامج إيمانًا من هيئة السوق المالية بمسؤوليتها المجتمعية لرفع مستوى المعرفة والمهارات في الجوانب الفنية والنظامية في مجال الأوراق المالية لدى الخريجين، وصولًا إلى مستوى يمكّنهم من تعزيز فرص الحصول على وظائف في قطاع السوق المالية.



ويهدف البرنامج الذي انطلق في عام 2014 إلى التأهيل على رأس العمل "التطبيق العملي للدور التشريعي والرقابي لهيئة السوق المالية وارتباطها بالجهات الأخرى"، والحصول على الشهادات المهنية، وذلك من خلال دعم المشاركين لحضور برامج الإعداد للشهادات المهنية وإجراء الاختبارات ذات العلاقة، وتنمية الجدارات الوظيفية "اكتساب الجدارات الوظيفية" على سبيل المثال: العمل الجماعي، والعلاقات مع الآخرين، والتفكير التحليلي، وإدارة الوقت، ورفع مستوى المعرفة "الاطلاع والإلمام بالأنظمة واللوائح وإجراءات العمل ذات العلاقة".



وبانتهاء المدة التدريبية للدفعة الثامنة تكون الهيئة قد دربت في هذا البرنامج منذ انطلاقته عام 2014 حتى 2021 نحو "257" متدربًا ومتدربة في المسارات المحددة للبرنامج؛ حيث يتسق هذا البرنامج مع إستراتيجية الهيئة "2021 -2023" التي تمثل أحد أذرع برنامج "تطوير القطاع المالي"، أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030؛ حيث تعمل هيئة السوق المالية على بناء قدرات المشاركين في السوق المالية، استنادًا إلى أن تطوير السوق يعتمد على مستوى معرفة وقدرات المشاركين فيها، وتسعى الهيئة إلى أن يكون قطاع الأوراق المالية منبعًا للقدرات وجاذبًا للكفاءات.