وفد من البنك الدولي والمركز الوطني للتطوير يزور "تعليم الطائف"

وقفوا على الواقع التطبيقي الميداني لمخرجات مشروع "خبرات"

زار فريق مختص من البنك الدولي، وأعضاء من المركز الوطني للتطوير المهني، "تعليم الطائف"؛ بهدف الوقوف على الواقع التطبيقي الميداني لمخرجات مشروع خبرات. كما زار الفريق نماذج من معلمي ومعلمات خبرات؛ للوقوف على جهودهم في المدارس.

واستقبل مساعد المدير العام للشؤون المدرسية بالطائف محمد بن عامر النفيعي، الفريق الزائر، والذي يضم الدكتور خالد العيدي، والدكتور عبدالقادر الحربي، والدكتور محمد العبدالكريم، بحضور مدير إدارة التدريب والابتعاث ومدير إدارة الإشراف التربوي للبنين.

ونوّه "النفيعي" ببرنامج خبرات، والذي عدّه من البرامج المهمة التي تبنتها وزارة التعليم؛ للاستفادة من الخبرات والتجارب ونقلها للأخرين، مثمنا للفريق الزائر جهودهم الكبيرة ومتابعتهم لأثر البرنامج ميدانياً من المدارس.

وتابع الوفد الزائر في جانبي "البنين والبنات" العمل التعليمي والواقع المهني التطبيقي لمخرجات مشروع "خبرات" بمدرسة الملك فهد الثانوية، وثانوية زينب بنت عمر، قام خلالها الفريق بزيارة صفّية لمعلم "خبرات" محمد السفياني، كما قام الفريق النسائي بزيارة صفية لمعلمة "خبرات" علا الهذلي، بحضور عضوة المركز الوطني للتطوير المهني والتعليمي حنان البلوي.

بعدها عُقِد اجتماع في الجانبين بحضور قائد مدرسة الملك فهد سامي السالمي، وقائدة مدرسة زينب بنت عمر، خديجة الثقفي.

وثمّن الفريق الزائر جهود معلمي "خبرات" في مدرستي البنين والبنات، مشيداً بما لمسه من تطور مهني تعليمي من خلال الاستفادة من التجربة الدولية، وأثر ذلك على المستوى التحصيلي المعرفي للطلاب والطالبات، كما أكد الفريق على أن نقل خبرات المستفيدين من برنامج التطوير المهني النوعي للمعلمين (خبرات)، أحدث نقلة نوعية في تجويد التعليم، وإثراء الميدان التعليمي باستراتيجيات جديدة، تحقيقاً لأهداف التحول الوطني ورؤى ولاة الأمر.