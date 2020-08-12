شرطة جازان تغرم 152 مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة

بتغريم كل منهم 1000 ريال

صرّح المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة جازان، بأنه بناء على توصيات لجنة النظر في مخالفات الأحكام والعقوبات الاحترازية لمواجهة جائحة فيروس کورونا المستجد، فقد تم إيقاع العقوبات المقررة لمخالفات الإجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية المتخذة من الجهات المعنية لمواجهة الجائحة على (152) مائة واثنين وخمسين مخالفاً لعدم ارتدائهم الكمامة، وذلك بتغريم كلٍ منهم مبلغ 1000 ريال.