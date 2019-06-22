"تقني مكة" يفتح القبول والتسجيل لخريجي الثانوية العامة

من 27 شوال إلى 12 ذي القعدة

‎أعلنت الكلية التقنية بمكة المكرمة عن فتح باب القبول والتسجيل في أقسام الكلية لخريجي الثانوية العامة والمعاهد الفنيــة وذلك بدءاً من ٢٧/ ١٠/ ١٤٤٠ هـ، وحتى ١٢/ ١١/ ١٤٤٠ هـ، وذلك عبر بوابة القبول الموحد على موقع المؤسسة العـــامة للتدريب التقني والمهنــي، (www.tvtc.gov.sa)، للفصل التدريبي الأول للعام ١٤٤١/١٤٤٠هـ .

‎وأوضح مدير القبول والتسجيل هاني العبادي قائلاً: القبول سيكون بقسم تقنية الحاسب – تخصص شبكات وتخصص أنظمة شبكات وتخصص دعم فني، وقسم التقنية الميكانيكية – تخصص ميكانيكا سيارات وقسم التقنية الكهربائية – تخصص قوى كهربائية وقسم التقنية الإدارية – تخصص إدارة مكتبية وتخصص محاسبة وتخصص تسويق وقسم تقنية السياحة والفندقة - تخصص فندقة وتخصص سفر وسياحة وتخصص خدمة الحج والعمرة.

‎وأهاب مدير القبول بجميع الراغبين الالتحاق بتخصصات الكلية بتحري الدقة في إدخال بياناتهم واختيار التخصصات حسب ميولهم ورغباتهم.