البرازيل: إصابات فيروس كورونا تتخطى عتبة الأربعة ملايين إصابة

تسجيل 43773 إصابة جديدة خلال الساعات الـ 24 الماضية

سجلت البرازيل خلال الساعات الـ 24 الماضية، 43773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) و834 حالة وفاة.

وقالت وزارة الصحة البرازيلية، في بيان اليوم: إنه بهذه الحصيلة تخطى العدد الإجمالي للإصابات بالفيروس 4041638 إصابة، فيما بلغت حصيلة الوفيات الناجمة عن الفيروس 124614 شخصاً.

وتُعد البرازيل إحدى أكثر الدول تضرراً بكوفيد-19، وتأتي ثانية بعد الولايات المتحدة الأمريكية من حيث حالات العدوى والوفيات.