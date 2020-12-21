الهيئة العامة لـ"الشورى" تحيل موضوعات عدة على جدول أعمال المجلس

خلال اجتماعها الثاني لأعمال السنة الأولى من الدورة الثامنة

عقدت الهيئة العامة بمجلس الشورى اليوم "عبر الاتصال المرئي"، برئاسة، رئيس المجلس الشيخ الدكتور عبدالله بن محمد بن إبراهيم آل الشيخ، اجتماعها الثاني من أعمال السنة الأولى للدورة الثامنة، وذلك بحضور نائب رئيس المجلس الدكتور مشعل بن فهم السلمي، مساعد رئيس المجلس الدكتورة حنان بنت عبدالرحيم الأحمدي، الأمين العام للمجلس محمد بن داخل المطيري، ورؤساء اللجان المتخصصة في المجلس.

واستعرضت الهيئة العامة، في اجتماعها، الموضوعات المدرجة على جدول أعمالها والمتضمنة عددًا من التقارير التي رفعتها اللجان المتخصصة تمهيدًا لاعتمادها للعرض على المجلس.

ووافقت الهيئة العامة خلال الاجتماع على إحالة تقرير لجنة الاقتصاد والطاقة بشأن التقرير السنوي لوزارة الاقتصاد والتخطيط للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وقررت الهيئة العامة في اجتماعها الموافقة على إحالة تقرير اللجنة الصحية بشأن التقرير السنوي لوزارة الصحة للعام المالي 1440/ 1441هـ.

وقد أحالت الهيئة العامة خلال الاجتماع تقريرًا مقدمًا من لجنة الثقافة والإعلام والسياحة والآثار بشأن مقترح مشروع نظام تفعيل دور القطاع الخاص في المهرجانات التراثية والثقافية، المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وأقرت الهيئة العامة إحالة تقرير لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح تعديل الفقرة (ج) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ، وإضافة مادتين جديدتين (الرابعة والسبعين مكرر، والمائة مكرر) إلى ذات النظام، المقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وأحالت الهيئة تقريري لجنة الشؤون الإسلامية والقضائية بشأن مقترح مشروع نظام التعويض، المقدم من عدد من أصحاب الفضيلة والسعادة أعضاء المجلس استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس، ومقترح تعديل المادة الخامسة من نظام المرافعات الشرعية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/1) وتاريخ 22/ 1/ 1435هـ المقدم من عددٍ من أعضاء المجلس استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

ووافقت الهيئة العامة في اجتماعها الثاني على إحالة تقرير اللجنة الخاصة بشأن دراسة مقترح مشروع نظام الحماية من الاشعاعات غير المؤينة، والمقدم استنادًا إلى المادة (23) من نظام المجلس.

وأحالت الهيئة العامة في اجتماعها للعرض أمام المجلس تقريري لجنة الحج والإسكان والخدمات بشأن التقرير السنوي لصندوق التنمية العقارية للعام المالي 1440/ 1441هـ، والتقرير السنوي للهيئة العامة للمساحة للعام المالي 1440/ 1441هـ، كما تمت الموافقة على إحالة تقرير اللجنة بشأن مقترح مشروع نظام السوق العقاري المقدم استنادًا للمادة (23) من نظام المجلس.

يذكر أن نظام مجلس الشورى وبناءً على مادته الحادية والعشرين تنص على أن يكون لمجلس الشورى هيئة عامة، تكوَّن من رئيس المجلس، ونائبه، ومساعده، ورؤساء لجان المجلس المتخصصة.