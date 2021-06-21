"أمانة الحفر": 13 ألف جولة رقابية على الأسواق تنتهي بـ738 مخالفة

رفعت 13080 طنًّا من المخلفات مجهولة المصدر وأزالت 9140 طن نفايات

نفّذت أمانة حفر الباطن، 13685 جولة رقابية خلال شهر شوال الماضي على الأسواق والمراكز التجارية ومنافذ البيع في المحافظة؛ أسفرت عن تحرير 726 مخالفة للاشتراطات البلدية، و12 مخالفة للإجراءات الاحترازية والوقائية المرتبطة بمنع انتشار فيروس "كورونا"، إضافة إلى مصادرة وإتلاف 894 كلجم مواد غذائية غير صالحة للاستهلاك.

كما رفعت الأمانة 13080 طنًّا من المخلفات مجهولة المصدر، وأزالت 9140 طنًّا من النفايات، وأصلحت 906 أعمدة إنارة، وأنجزت 883 بلاغًا، إلى جانب تنفيذ 1323 من أعمال الرصف.

وأكدت أمانة حفر الباطن استمرار وتكثيف الجولات الرقابية بهدف رفع مستوى الجودة الصحية، وتحقيق الإجراءات الاحترازية، ورفع مستوى الإصحاح البيئي والنظافة العامة في المحافظة، مهيبة بالجميع الإبلاغ عن أية مخالفات أو ملاحظات عبر مركز البلاغات 940.