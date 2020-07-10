السودان: 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد المتعافين إلى 5277 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، فيما تماثل للشفاء 77 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن العدد الكلي للمصابين ارتفع إلى 10204 حالات، من بينها 649 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة.