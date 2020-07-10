السودان: 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

ارتفاع عدد المتعافين إلى 5277 حالة

أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، فيما تماثل للشفاء 77 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن العدد الكلي للمصابين ارتفع إلى 10204 حالات، من بينها 649 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة.

السودان فيروس كورونا الجديد

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10 يوليو 2020 - 19 ذو القعدة 1441 02:27 PM

ارتفاع عدد المتعافين إلى 5277 حالة

السودان: 46 حالة إصابة جديدة بكورونا

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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أعلنت وزارة الصحة السودانية تسجيل 46 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد، و8 وفيات، فيما تماثل للشفاء 77 حالة.

وأوضحت وزارة الصحة السودانية في بيان لها اليوم، أن العدد الكلي للمصابين ارتفع إلى 10204 حالات، من بينها 649 حالة وفاة، فيما ارتفع عدد المتعافين إلى 5277 حالة.

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السودان فيروس كورونا الجديد

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