قبل مواجهة النصر والشباب في الدوري.. "حمدالله" يعلن إصابته بفيروس "كورونا"

تعرض مهاجم النصر "المغربي" عبد الرزاق حمدالله للإصابة بفيروس كورونا، حيث كتب اللاعب عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر": تأكدت إصابتي بفيروس كورونا.

يأتي ذلك بعد مشاركته مع فريقه الثلاثاء الماضي أمام الأهلي، في نصف نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

وتأكد بذلك غياب هداف النصر عن مباراتيه أمام الشباب الأول من نوفمبر، وضد القادسية في السابع من الشهر ذاته، ثم تتوقف المسابقات المحلية نظراً لحلول وقت أيام فيفا، وتعود عجلة الدوري في الـ23 نوفمبر.