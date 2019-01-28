الحكومة الفلسطينية تضع نفسها تحت تصرف "عباس"

بعد توصيات "مركزية" فتح بتشكيل أخرى جديدة

وضعت الحكومة الفلسطينية نفسها تحت تصرف الرئيس محمود عباس، اليوم (الاثنين)، بعد يوم من صدور توصيات من اللجنة المركزية لحركة فتح بتشكيل حكومة جديدة من فصائل منظمة التحرير الفلسطينية وشخصيات مستقلة.

وأفاد المتحدث باسم الحكومة يوسف المحمود، في تصريح لـ"رويترز"، بأن رئيس الوزراء رامي الحمد الله رحب بتوصيات اللجنة المركزية وتمنى النجاح والتوفيق للحكومة الجديدة وأن تكمل مسيرة المصالحة وإنهاء الانقسام.

ولم يصدر تعقيب من الرئاسة بعد على بيان الحكومة، بوضع نفسها تحت تصرف الرئيس.

وشكل "الحمد الله" حكومته عام 2014 بالتوافق بين حركتي فتح وحماس، وكانت المهمة الرئيسة لها استعادة الوحدة بين الضفة الغربية وقطاع غزة بعد سنوات من الانقسام ولكنها لم تنجح في تحقيق ذلك.

ويتطلب تشكيل حكومة جديدة تكليف الرئيس عباس لشخصية جديدة أو نفس رئيس الوزراء الحالي بتشكيل حكومة جديدة، وينص القانون الفلسطيني أن يكون ذلك خلال أسبوعين من التكليف.