تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بكورونا وحالة وفاة

ارتفع إجمالي  المصابين لـ3042 حالة والوفيات 57

سجلت تايلاند اليوم حالتي إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة التايلاندية أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3042 حالة، وعدد الوفيات إلى 57، مشيرة إلى تعافي أكثر من 96 في المئة من المرضى ما يعادل 2928 شخصًا.

فيروس كورونا الجديد

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25 مايو 2020 - 2 شوّال 1441 09:16 AM

ارتفع إجمالي  المصابين لـ3042 حالة والوفيات 57

تايلاند تسجل إصابتين جديدتين بكورونا وحالة وفاة

وكالة الأنباء السعودية (واس)

الرياض

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سجلت تايلاند اليوم حالتي إصابة بفيروس كورونا وحالة وفاة واحدة.

وأوضحت وزارة الصحة التايلاندية أنه بذلك يرتفع إجمالي عدد المصابين إلى 3042 حالة، وعدد الوفيات إلى 57، مشيرة إلى تعافي أكثر من 96 في المئة من المرضى ما يعادل 2928 شخصًا.

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فيروس كورونا الجديد

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