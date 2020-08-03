إيران: انفجار في مصنع يقتل شخصًا ويصيب 13

التحقيقات أشارت إلى انسكاب مواد منصهرة

قُتل شخص، وأُصيب 13 آخرون، اليوم الاثنين في انفجار أحد خزانات مصنع للمواد الغذائية قُرب مدينة مشهد شمال شرقي إيران.

وذكر رئيس مديرية الصناعة في محافظة جناران بخشعلي بياتي، أن التحقيقات الأولية تشير إلى أن سبب الانفجار يعود إلى عدم إغلاق باب خزان المواد الأولية؛ ما أدى إلى انسكاب المواد المنصهرة خارج الخزان، وفقًا لـ"روسيا اليوم".



