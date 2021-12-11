صحف "برازيلية": "كينو" يقترب بشدة من ارتداء قميص "النصر"

أفادت تقارير صحفية برازيلية بأن اللاعب البرازيلي ماركوس دا سيلفا الشهير بـ"كينو" قد يرحل لنادي النصر السعودي .

وبحسب ما نقلت تلك التقارير فإن النادي السعودي التي وصفته الصحيفة بأحد عظماء السعودية على وشك التعاقد مع اللاعب.

اللاعب بحسب تلك الصحف قدم مستويات ولا أروع في الموسم الحالي رفقة فريقه أتليتكو مينيرو، كما قدم في السابق مستويات مذهلة مع بيراميدز المصري.

وسبق للاعب اللعب في بيراميدز المصري والجزيرة الإماراتي وهو مرتبط حاليًا بتعاقد مع أتليتكو البرازيلي.