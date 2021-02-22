مذكرة تفاهم بين "صحة جدة" و"القابضة" لتقديم الرعاية وفقًا لخطة التحول

بهدف تطوير ودعم أُطر العمل المشترك في مشروع التحول الصحي بالمحافظة

وقَّعت "الصحة" بجدة مذكرة تفاهم ظُهر اليوم بمكتب مدير الشؤون الصحية مع شركة الصحة القابضة بهدف استثمار التعاون في تقديم الرعاية الصحية وفقًا لخطة التحول في القطاع الصحي بالمملكة، ورغبة منهما في تطوير ودعم أُطر العمل المشترك في مشروع التحول الصحي بمحافظة جدة (التجمع الصحي الأول بجنوب جدة والتجمع الصحي الثاني بشمال جدة) سعيًا لإنجاحه، وتحقيق مستهدفاته.

ومثَّل "صحة جدة" الدكتور مشعل بن مسفر السيالي مدير الشؤون الصحية بجدة، في حين وقَّع نائب الرئيس التنفيذي لشركة الصحة القابضة الدكتور زكي بن عبد الله القاسمي على المذكرة.

واشتملت الاتفاقية على تنفيذ برامج التحول، وجمع البيانات ذات الصلة، وتوفير وتسهيل جميع المتطلبات لتنفيذ مسارات العمل في مجال نموذج الرعاية الصحية، وكذلك الرعاية الصحية الأولية المعززة، والصحة السكانية، إضافة إلى الصحة الإلكترونية، وتخطيط الموارد الصحية - Capacity Planning، والتحول المالي، إلى جانب التحول في إدارة الموارد البشرية، والحوكمة، والتواصل لإدارة التغيير، ومكتب إدارة المشاريع للتحول، وأخيرًا خطة اليوم الأول؛ وذلك تمهيدًا لانطلاق التجمعات الصحية بجدة والمحافظات التابعة لها.