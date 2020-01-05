لبنان.. ملثم سوري يقتحم فيلا نانسي عجرم وزوجها يُرديه قتيلًا

الوطنية للإعلام: دخل بقصد السرقة ثم وقع تبادل لإطلاق النار

اقتحم سارق فيلا النجمة اللبنانية نانسي عجرم في منطقة كسروان؛ بغرض السرقة؛ لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم، فشَهَر مسدسه في وجهه؛ مما أدى إلى تبادل إطلاق نار ومقتل المقتحم.

وبحسب «الوكالة الوطنية للإعلام» اللبنانية الرسمية؛ فإن السوري محمد حسن الموسى مواليد العام 1989، دخل فجر اليوم الأحد ملثمًا إلى فيلا الفنانة نانسي عجرم في نيو سهيلة كسروان؛ بقصد السرقة؛ لكنه فوجئ بزوجها الدكتور فادي الهاشم؛ فعمد إلى شهر مسدسه في وجهه، فحصل إطلاق نار بين الاثنين؛ مما أدى إلى مقتل السارق على الفور، وحضرت إلى المكان عناصر من القوى الأمنية والأدلة الجنائية، والتحقيقات جارية.