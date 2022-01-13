"مدن" ترفع أعداد مصانع المنتجات المعدنية إلى أكثر من 1290 مصنعًا

استعرضت الخدمات التي تساهم في تعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية

كشفت الهيئة السعودية للمدن الصناعية ومناطق التقنية "مدن"، عن ارتفاع أعداد مصانع المنتجات المعدنية بمدنها الصناعية إلى أكثر من 1290 مصنعًا بنهاية العام 2020م.

جاء ذلك على هامش مشاركتها في مؤتمر "التعدين الدولي"، الذي نظّمته وزارة الصناعة والثروة المعدنية تحت رعاية خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود، خلال الفترة من 11 إلى 13 يناير 2022م بمدينة الرياض، بمشاركة ما يقارب 2000 شخص من أكثر من 100 دولة، وأكثر من 150 من كبار المستثمرين العالميين، و100 متحدث دولي بارز، بينهم عدد من الوزراء المعنيين بقطاع التعدين، وقادة الاستثمار التعديني على مستوى العالم، إضافة إلى قادة القطاعات المالية، ورؤساء كبرى شركات التعدين من مختلف الدول.

واستعرضت "مدن" منظومة الصناعات المعدنية بالمدن الصناعية، والخدمات والمنتجات التي تسهم في تعزيز دور القطاع الخاص بالتنمية الاقتصادية.

وأكد الرئيس التنفيذي المهندس خالد بن محمد السالم، أن المدن الصناعية التي تشرف عليها "مدن" تملك منظومة خدمية متطورة، ومقومات تشغيلية وإجرائية محفزة جعلتها بيئة حاضنة للاستثمارات المحلية والعالمية ذات القيمة المضافة ضمن استراتيجيتها لتمكين الصناعة والإسهام في زيادة المحتوى المحلي؛ تماشيًا مع رؤية المملكة 2030.

وقال "السالم": إن "مدن" في إطار المبادرات المسندة إليها في برنامج تطوير الصناعة الوطنية والخدمات اللوجستية "ندلب"؛ تسهم في تعزيز دور قطاع التعدين والصناعات المعدنية في الاقتصاد الوطني، بوصفه الركيزة الثالثة لتطوير الصناعة السعودية، اتساقًا مع أهداف رؤية المملكة 2030؛ حيث نجحت في رفع أعداد مصانع المنتجات المعدنية بالمدن الصناعية إلى أكثر من 1290 مصنعًا بنهاية العام 2020م.

وأضاف أن الصناعات المعدنية بالمدن الصناعية تتنوع بين المعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات بإجمالي 846 مصنعًا، ومنتجات المعادن اللافلزية الأخرى بعدد 450 مصنعًا موزعة على أنحاء المملكة كافة، وتسهم في الاستغلال الأمثل للثروات الطبيعية في المناطق والمدن الواعدة التي توجد بها؛ فضلًا عن توفير الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن.

وبيّن "السالم" أن القطاع الغربي الذي يضم 15 مدينة صناعية هو الأكثر احتضانًا لمصانع المنتجات المعدنية بعدد 487 مصنعًا مقسمة إلى 168 مصنعًا للمنتجات اللافلزية الأخرى، و319 مصنعًا للمعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات، ويأتي في المرتبة الثانية القطاع الأوسط الذي يضم 12 مدينة صناعية بإجمالي 446 مصنعًا، منها 189 مصنعًا للمعادن اللافلزية الأخرى، و257 مصنعًا للمعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات؛ فيما يحل في المرتبة الثالثة القطاع الشرقي الذي يضم 9 مدن صناعية بإجمالي 364 مصنعًا للمنتجات المعدنية، منها 96 للمعادن اللافلزية الأخرى، و268 للمعادن المشكّلة باستثناء الآلات والمعدات.

وأشار إلى أن تنامي الإقبال على الاستثمار بالمدن الصناعية؛ يرجع إلى حرص "مدن" على التكامل مع منظومة الصناعة والثروة المعدنية، والقطاعين العام والخاص لتهيئة مجتمع صناعي متكامل يواكب متطلبات التنمية المستدامة التي تنشدها المملكة؛ وذلك من خلال بيئة استثمارية نموذجية توفر أفضل المنتجات والخدمات الصناعية، بجانب البنية الرقمية المتقدمة التي تضمن تسهيل الإجراءات، واختصار الوقت اللازم لبدء الأنشطة الإنتاجية، مع تقليل التكلفة التشغيلية على شركاء "مدن" المستثمرين.