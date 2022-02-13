"الصحة": تسجيل 2136 حالة إصابة بكورونا.. وتعافي 3482 خلال الـ24 ساعة الماضية

أعلنت وزارة الصحة، اليوم الأحد 13 فبراير 2022، تسجيل 2136 حالات إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد (كوفيد-19)، ليصبح الإجمالي 728387 حالة.

وقالت الوزارة إنه تم تسجيل 3482 حالة تعافٍ جديدة ليصبح الإجمالي 692001 حالة ولله الحمد.

وأكدت "الصحة" تسجيل حالتي وفاة، ليرتفع الإجمالي إلى 8973 حالة وفاة.

وكشفت الوزارة أن عدد الحالات الحرجة 1014 حالة.