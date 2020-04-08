من الهند للمكسيك.. هنا آخر تطورات الوباء في 7 دول

عدد الوفيات فوق الـ 80 ألفاً والمتعافون أكثر من 302 ألف

تتسارع الخُطى عالمياً لإنتاج لقاح أو علاج لفيروس كورونا؛ لوقف حالة التفشي للوباء الذي يواصل حصد الأرواح رغم الإجراءات الاحترازية العديدة التي جرى تطبيقها لوقف انتشاره.

وكشفت آخر إحصاءات فيروس كورونا عبر العالم، أن عدد المصابين بلغ 1,434,235 حالة، والمتعافين 302,453، فيما بلغ عدد الوفيات 82,143 حالة وفق بيانات يتم تحديثها تلقائياً على مدار اليوم؛ علما أن الدول التي سجلت أكبر عدد من الوفيات الجديدة في 24 ساعة، هي: الولايات المتحدة 1632 حالة وفاة جديدة، وفرنسا 1417 حالة وفاة، بعد إضافة حصيلة وفيات دور رعاية المسنين، والمملكة المتحدة 786 حالة وفاة.

وفيما يلي أحدث الأخبار وآخر المستجدات بشأن تفشي الوباء حول العالم:

الهند

سجّلت الهند اليوم 773 إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19)؛ ليرتفع عدد المصابين إلى 5194.

وذكرت وزارة الصحة الهندية في بيان، أنها سجلت 35 حالة وفاة بالفيروس؛ ما يرفع عدد الوفيات إلى 149 حالة، مضيفة أن أكثر من 400 شخص خرجوا من المستشفيات بعد تعافيهم من الفيروس.

العراق

أعلنت وزارة الصحة في إقليم كردستان العراق، ١٤ إصابة جديدة بفيروس كورونا في أربيل؛ ليرتفع إجمالي الإصابات 294.

تايلاند

سجلت تايلاند، الأربعاء، 111 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا المستجد وثلاث وفيات أخرى.

وقال متحدث باسم المركز الحكومي المعني بإدارة الوضع فيما يتعلق بمرض "كوفيد-19" الناجم عن الفيروس، إن المتوفين روسي (48 عاما) وهندي (69 عاما) وأمريكي (69 عاما).

ومنذ تصاعد التفشي في يناير، سجلت تايلاند 2369 إصابة و30 وفاة وأعلنت شفاء 888 مريضاً.

تونس

أعلنت وزارة الصحة التونسية تسجيل 27 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع عدد الإصابات في البلاد إلى 623.

المغرب

كشفت السلطات المغربية أن عدد الإصابات بفيروس كورونا في المغرب بلغ 1184، أي بزيادة 64 حالة في غضون 24 ساعة.

المكسيك

سجلت المكسيك 346 إصابة جديدة بفيروس كورونا؛ ليرتفع بذلك العدد الإجمالي للإصابات إلى 2785، فيما قفز عدد الوفيات إلى 141.

إسرائيل

سجلت إسرائيل، الأربعاء، ارتفاعاً غير مسبوق، في حالات الوفاة بفيروس كورونا، تزامناً مع ما يسمّى عيد "الفصح" اليهودي.

وخلال ساعات فقط من صباح اليوم، توالى الإعلان من قِبل وزارة الصحة بسلطات الاحتلال الإسرائيلية عن ست وفيات جديدة بفيروس كورونا؛ ليرفع إجمالي الوفيات إلى 71.

وفيما يتعلق بالعدد الإجمالي للإصابات، ذكرت الوزارة أنه بلغ 9404؛ منهم 147 في حالة خطرة.

وأمس الثلاثاء بدأ الإغلاق الشامل على إسرائيل؛ في محاولة لمنع انتشار فيروس كورونا عشية العيد الذي يبدأ اليوم.